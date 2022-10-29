Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Федор Смолов ("Динамо"). Архивное фото Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Динамо" одержал крупную победу над "Химками" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Результат поединка в Москве - 6:1. За "Динамо" мячи забили Муми Нгамале (11 мин.), Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89). За гостей гол с пенальти реализовал Илья Садыгов (90+3).

В перерыве матча за две желтые карточки был удален главный тренер химчан Спартак Гогниев.

"Динамо" набрало 26 очков и в турнирной таблице с седьмого места поднялось на третье. "Химки" находятся в зоне вылета (15 место, 9 очков).