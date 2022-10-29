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Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в матче 1/2 финала турнира в Вене.

Результат встречи - 6:4, 6:2.

Медведев является четвертой ракеткой мира, Димитров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 32-ю строчку.

В финале Медведев сыграет с победителем встречи между представителем Канады Денисом Шаповаловым (19) и хорватом Борном Чоричом (27).

Призовой фонд относящегося к категории ATP-500 соревнования в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

Даниил Медведев Григор Димитров
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