Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в матче 1/2 финала турнира в Вене.
Результат встречи - 6:4, 6:2.
Медведев является четвертой ракеткой мира, Димитров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 32-ю строчку.
В финале Медведев сыграет с победителем встречи между представителем Канады Денисом Шаповаловым (19) и хорватом Борном Чоричом (27).
Призовой фонд относящегося к категории ATP-500 соревнования в Австрии составляет свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.