Поиск
Реклама20idei.ru

Чемпион ОИ Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Победитель зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире Марк Кондратюк показал лучший результат в короткой программе на проходящем в Сочи втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в соревновании мужчин.

Его прокат судьи оценили в 104,51 балла.

Второе место занял Алексей Ерохов (93,21), третье – Артем Ковалев (80,74).

В женском одиночном катании после короткой программы лидирует Аделия Петросян (78,92). Второе место занимает серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова (70,20), третье – Вероника Яметова (68,03).

Чемпионы Европы Александр Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в короткой программе среди спортивных пар. Результат – 83,17. Второе место занимает пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (76,16), третье – Карина Акопова/Никита Рахманин (76,42).

Произвольные прокаты пройдут в воскресенье.

фигурное катание Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев обыграл Димитрова и вышел в финал теннисного турнира в Вене

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Футболисты московского "Динамо" забили шесть мячей "Химкам"

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграет с Таджикистаном в товарищеском матче

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Гол Роналду помог МЮ разгромить "Шериф" в матче Лиги Европы

Черчесов вывел "Ференцварош" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры

Суперкомпьютер предсказал триумфатора ЧМ-2022

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Российских волейболистов не допустили к отбору на Олимпиаду

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ

Незабитый после финального свистка пенальти лишил "Атлетико" шансов на плей-офф ЛЧ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });