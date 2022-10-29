Чемпион ОИ Кондратюк выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Победитель зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире Марк Кондратюк показал лучший результат в короткой программе на проходящем в Сочи втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в соревновании мужчин.
Его прокат судьи оценили в 104,51 балла.
Второе место занял Алексей Ерохов (93,21), третье – Артем Ковалев (80,74).
В женском одиночном катании после короткой программы лидирует Аделия Петросян (78,92). Второе место занимает серебряный призер ОИ-2022 Александра Трусова (70,20), третье – Вероника Яметова (68,03).
Чемпионы Европы Александр Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими в короткой программе среди спортивных пар. Результат – 83,17. Второе место занимает пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (76,16), третье – Карина Акопова/Никита Рахманин (76,42).
Произвольные прокаты пройдут в воскресенье.