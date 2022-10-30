Футболисты "Сочи" сыграли вничью с "Уралом" в 15-м туре чемпионата России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Сочи" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с "Уралом".

Поединок на стадионе "Фишт" завершился со счетом 2:2. За хозяев голы реализовали Кристиан Нобоа (28-я минута, пенальти) и Мусса Сиссако (76). За гостей из Екатеринбурга отличились Юрий Газинский (31) и Алексей Каштанов (73, пенальти).

В Самаре местные "Крылья Советов" обыграли "Пари НН" - 2:1. Мяч за нижегородцев забил Тимур Сулейманов (32, пенальти). За самарцев голы реализовали Роман Евгеньев (90+2) и Глен Бейл (90+9, пенальти).

В турнирной таблице РПЛ "Сочи" занимает девятое место (21 очко), "Урал" - 10-е (17), "Крылья Советов" - 11-е (17), "Пари НН" - 12-е (13).