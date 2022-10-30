Хоккеисты "Адмирала" впервые за семь лет обыграли "Автомобилист" в Екатеринбурге

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" в воскресенье потерпел поражение от "Адмирала" (Владивосток) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Дальневосточники последний раз обыгрывали "Автомобилист" на его льду в Екатеринбурге 8 октября 2015 года (3:1).

В Восточной конференции "Автомобилист", который в последних пяти матчах одержал одну победу, идет на третьем месте (31 очко). "Адмирал" - пятый (27 баллов).