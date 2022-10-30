Даниил Медведев выиграл турнир серии АТР-500 в Вене

Даниил Медведев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира категории АТР-500 в Вене победил представителя Канады Дениса Шаповалова.

Результат встречи - 4:6, 6:3, 6:2.

Медведев является четвертой ракеткой мира, Шаповалов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 19-ю строчку.

Для 26-летнего Медведева этот титул АТР в одиночном разряде стал 15-м по счету. Накануне стало известно, что Медведев квалифицировался на Итоговый турнир АТР-2022, который пройдет в Турине с 13 по 20 ноября.

23-летний Шаповалов - победитель одного турнира ATP (АТР-250) в одиночном разряде, победитель юниорского Уимблдона-2016, Кубка ATP-2022 в составе сборной Канады.

Призовой фонд соревнования в Австрии составлял свыше 2 млн 349 тыс. евро. Обладатель титула получит более 439 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.