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СКА выиграл у "Спартака" в матче КХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи в Москве - 4:6 (1:3, 3:1, 0:2).

В составе хозяев голы провели Данила Квартальнов (13 минута), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37). За гостей из Петербурга отличились Марат Хайруллин (11), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58).

ХК СКА одержал седьмую победу подряд и продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции, набрав 47 очков в 25 играх. "Спартак" на "Западе" идет седьмым (27 баллов).

СКА Спартак
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