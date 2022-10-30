СКА выиграл у "Спартака" в матче КХЛ
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи в Москве - 4:6 (1:3, 3:1, 0:2).
В составе хозяев голы провели Данила Квартальнов (13 минута), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37). За гостей из Петербурга отличились Марат Хайруллин (11), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58).
ХК СКА одержал седьмую победу подряд и продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции, набрав 47 очков в 25 играх. "Спартак" на "Западе" идет седьмым (27 баллов).