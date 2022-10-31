Непомнящий проиграл Накамуре в финале ЧМ по шахматам Фишера

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение от американца Хикару Накамуры в финале прошедшего в Исландии чемпионата мира по шахматам Фишера.

В финале, состоявшем из четырех партий, соперники дважды сыграли вничью и выиграли друг у друга по одной партии. Судьба решающего матча решилась в армагеддоне, где сильнее был Накамура, игравший белыми фигурами.

Шахматы Фишера представляют собой классический шахматы с произвольной (но симметричной ) расстановкой фигур перед началом партии. Такой вариант был внедрен 11-м чемпионом мира по шахматам американцем Робертом Фишером.