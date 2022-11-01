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ЦСКА обыграл "Зенит", одержав седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил московскому ЦСКА.

В итоговом протоколе матча в Петербурге зафиксировано поражение хозяев со счетом 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19).

Армейцы одержали седьмую победу кряду в семи матчах сезона-2022/2023 и продолжают лидировать в чемпионате. "Зенит" проиграл второй раз и занимает третье место в турнирной таблице. На второй строчке находится УНИКС, который ранее во вторник в Казани одолел "Автодор" (95:76).

Ответная встреча между ЦСКА и "Зенитом" будет в заключительном раунде "регулярки" 20 января 2023 года на площадке московской команды.

"Зенит" - действующий победитель Единой лиги ВТБ, в финальной серии-2021/2022 обыгравший ЦСКА, но позже уступивший ему в Суперкубке.

баскетбол
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