Призер ОИ по биатлону Нигматуллина пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призер в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке Ульяна Нигматуллина (Кайшева) пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности, сообщила спортсменка в своем подкасте.

"В этом сезоне я отвлекусь на серьезную миссию - рождение ребенка. Все должно произойти в начале февраля", - сказала она.

28-летняя биатлонистка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в эстафетах.