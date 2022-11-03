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Призер ОИ по биатлону Нигматуллина пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка в гонке преследования и бронзовый призер в спринте зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке Ульяна Нигматуллина (Кайшева) пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности, сообщила спортсменка в своем подкасте.

"В этом сезоне я отвлекусь на серьезную миссию - рождение ребенка. Все должно произойти в начале февраля", - сказала она.

28-летняя биатлонистка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в эстафетах.

Ульяна Нигматуллина
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