Футболист "Барселоны" Жерар Пике объявил о завершении карьеры

Жерар Пике Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике вы соцсетях объявил о том, что завершает выступления в профессиональном спорте.

По его словам, предстоящий 5 ноября на каталонском стадионе "Камп Ноу" против "Альмерии" будет последним в его карьере.

35-летний Пике является воспитанником "Барселоны", в молодежной команде которой играл с 1997 по 2004 годы. После этого он перешел в английский "Манчестер Юнайтед", игроком которого являлся с 2004 по 2008 год. При этом с 2006 по 2007г. провел в аренде в испанской команде "Реал Сосьедад". В МЮ стал, в частности, победителем Лиги чемпионов и чемпионом Англии в сезоне-2007/08.

В 2008 году защитник перешел в "Барселону". Здесь Пике восемь раз стал чемпионом Испании, семь – обладателем Кубка Испании, шесть – Суперкубка Испании. По три раза он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике по разу выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).