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"Локомотив" и "Урал" сыграли вничью в 16-м туре чемпионата России по футболу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" сыграл вничью 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в выездном матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

На 16-й минуте в составе "железнодорожников" отличился Антон Миранчук. Хозяева сравняли счет благодаря голу Юрия Газинского на 67-й минуте.

В конце встречи (90 мин) Егор Филипенко вывел уральцев вперед, а затем на пятой добавленной минуте забил в свои ворота.

В турнирной таблице чемпионата "Локомотив" занимает 14-е место, набрав 13 очков. "Урал" идет на 10-м месте, 18 баллов.

футбол РПЛ Локомотив Урал
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