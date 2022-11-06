"Локомотив" и "Урал" сыграли вничью в 16-м туре чемпионата России по футболу
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" сыграл вничью 2:2 с екатеринбургским "Уралом" в выездном матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
На 16-й минуте в составе "железнодорожников" отличился Антон Миранчук. Хозяева сравняли счет благодаря голу Юрия Газинского на 67-й минуте.
В конце встречи (90 мин) Егор Филипенко вывел уральцев вперед, а затем на пятой добавленной минуте забил в свои ворота.
В турнирной таблице чемпионата "Локомотив" занимает 14-е место, набрав 13 очков. "Урал" идет на 10-м месте, 18 баллов.