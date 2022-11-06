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Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при в Казани

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли третий этап Гран-при России "Идель-2022" в Казани.

Результат по сумме оценок за короткую и произвольную программы – 236,36 балла.

Второе место заняла пара Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (224,95), третье – Юлия Артемьева/Владислав Брюханов.

Четвертый этап Гран-при России, "Московские звезды" пройдет в Москве 11-13 ноября; пятый, "Волжский пируэт" - в Самаре 18-20 ноября; шестой, "На призы губернатора Пермского края" - в Перми 25-27 ноября.

Финал Гран-при России запланирован на 3-5 марта 2023 года в Сочи.

фигурное катание
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