Состав московской "Славы" в межсезонье пополнят 7-8 новых регбистов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Московская регбийная команда "Слава" движется в правильном направлении, но впереди еще немало работы, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор клуба Дмитрий Столяров.

"У наших спортсменов еще не хватает сыгранности, также есть технические пробелы, которые будем улучшать в ближайшее время. Безусловно, необходимо усиление состава, и мы будем этим заниматься в межсезонье... Вместе с главным тренером "Славы" Сергеем Лыско мы на протяжении всей первой части Чемпионата России просматривали игроков на те позиции, которые нам нужны. Пока не буду раскрывать всех карт, но скажу одно, что изменения коснутся как нападающих, так и защитников. Ожидаем около 7-8 новых игроков, симбиоз из легионеров и российских игроков", - сообщил Столяров.

"В целом, если подводить итог полугода, то мы движемся в правильном направлении! Уже видны контуры той игры, которую я бы хотел видеть у команды. Но еще предстоит большая работа. В этом году не было полноценной предсезонной подготовки. Мы создали практически новую команду, опираясь на костяк старой. Ожидаем, что предстоящая зимняя пауза должна нас полностью сплотить и усилить благодаря запланированному тренировочному процессу", - добавил он.

"Если переходить к результатам и качеству игры, то были как положительные, так и отрицательные моменты, которые помогли нам увидеть слабые места и начать работу над ошибками. Из позитивных я бы отметил матч с "ВВА-Подмосковье", где наша команда в полной мере показала отличную скорость и качественную игру (матч состоялся 3 сентября и закончился победой москвичей 41:21 - ИФ). И была откровенно одна провальная игра - это матч с "Красным Яром" (26 сентября "Слава" уступила "Красному Яру" в гостях 13:26 - ИФ), где лично мне было стыдно", - рассказал Столяров.

Летом - точечные усиления

Он заявил, что на второй круг Чемпионата России перед "Славой" стоит задача "доформировать первую команду и полностью сыграться".

"Летом возможно будут точечные усиления, чтобы в следующий сезон войти боеспособной командой, которая сможет бороться за плей-офф. "Бороться" - это не значит с натяжкой играть, а быть спокойно в четверке, сильным и достойным конкурентом", - сказал он.

Столяров положительно оценил работу южноафриканского тренера защитников Дьюи Свартбуя, который недавно присоединился к тренерскому штабу "Славы".

"Что касается тренировочного процесса, то мы наконец-то полностью укомплектовали тренерский штаб. К сожалению, к началу сезона мы не могли этим похвастаться. В частности, тренер по защитникам Дьюи Свартбуй присоединился к команде только в начале сентября. Он тренирует команду чуть больше двух месяцев, но уже привнес многое в игру трехчетвертных. Я думаю, что в межсезонье южноафриканский тренер поможет ускорить игру бэков и добавит умения "думать руками". Уверен, что за счет зимнего тренировочного процесса вся команда начнет новый круг PARI Чемпионата России по регби в совершенно новом образе", - заявил Столяров.

"Кроме того, сейчас администрация клуба усиленно работает над поиском удобной и функциональной базы, где бы команда смогла тренироваться все межсезонье. Там должен быть и манеж, и искусственное поле, и тренажерный зал. Все должно базироваться в одном месте. Также перед началом второго круга при благоприятной геополитической ситуации мы планируем провести сбор. Возможно, это будет Турция, возможно, Россия. Все будет зависеть от того, что будет происходить у нас в стране", - добавил он.

Медиапродвижение клуба

Столяров отметил, что клуб становится более открытым для болельщиков, а в ближайшее время планируется запуск собственного канала на Youtube, который будет освещать жизнь клуба.

Отдельное внимание будет обращено на молодежную команду "Славы", которая в 2022 году стала серебряным призером Чемпионата молодежных команд по регби

"За текущий год прошло много молодежных турниров, совместно с тренерами мы уже сформировали перечень игроков, которых хотели бы видеть в составе своей молодежки. В основном это не московские игроки, очень много спортсменов из регионов. Поэтому будем ориентироваться на то, что молодежная команда "Славы" будет функционировать для пополнения команды мастеров. Предстоит довольно большая работа, но мы располагаем временем. В мае начнется новый молодежный чемпионат, в который мы войдем уже обновленными", - сообщил исполнительный директор москвичей.

Регбийный клуб "Слава" создан в 1974 года при одноименном Втором московском часовом заводе. Клуб дважды становился чемпионом СССР (в 1979 и 1982 годах), три раза выигрывал Кубок СССР (1981, 1985, 1989 гг.), становился серебряным призером чемпионата России (2008 г.).