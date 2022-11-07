ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте пройдет с рекордным призовым фондом

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Победители мужского чемпионата мира по боксу-2023 получат по $200 тыс., заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

По его словам, общий призовой фонд составит рекордную сумму.

"Впервые в истории у нас будет рекордный призовой фонд - 5,2 миллиона долларов. За первое место премия составляет 200 тысяч долларов, за второе место - 100 тысяч, а за каждого бронзового призера - 50 тысяч", - приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

"Уверен, что чемпионат мира по боксу среди мужчин IBA пройдет в Ташкенте на самом высоком уровне, он станет одним из лучших в истории. Я уже был в Узбекистане, видел, как устраивают турниры по боксу. С их профессионализмом и любовью к боксу они могли бы стать образцом для подражания для многих стран. С нетерпением жду коронации новых чемпионов в Ташкенте", - заявил Кремлев.

Турнир пройдет с 1 по 14 мая.