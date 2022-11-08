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Романцев возглавил новый комитет ветеранов "Спартака"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Почетным президентом комитета ветеранов московского "Спартака" выбран первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, сообщает пресс-служба клуба. Председателем стал экс-наставник "Спартака" Олег Романцев.

"Цель создания комитета — сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи красно-белым прошлых поколений, а также их семьям", - говорится в сообщении.

96-летний Симонян – бывший футболист (с 1949 по 1959 годы) и тренер (1960 – 1965, 1967 – 1972) команды. При Симоняне-тренере "Спартак" дважды выигрывал чемпионат СССР. Симонян является лучшим бомбардиром "Спартака" за всю историю клуба – 160 голов.

68-летний Романцев играл за "Спартак" с 1976 по 1983 год. С 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 тренировал команду, под его руководством она один раз стала чемпионом СССР, восемь раз – чемпионом России.

футбол Спартак Олег Романцев Никита Симонян
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