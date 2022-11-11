Оформивший хет-трик Свечников признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин довел до 100 число своих голов в Национальной хоккейной лиге

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Андрей Свечников вошел в тройку лучших игроков дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

Форвард "Каролины", оформивший хет-трик в игре против "Эдмонтона", признан второй звездой дня. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу "Каролины".

Статус лучшего игрока получил американский форвард "Вегаса" Джек Айкел, набравший 4 (3+1 по системе "гол+пас") очка результативности в игре против "Баффало". Это помогло "Вегасу" победить со счетом 7:4.

Третьей звездой признан швейцарский форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир. На его счету два гола, включая победный в овертайме, в матче против "Оттавы". Хоккеисты "Нью-Джерси" победили со счетом 4:3.