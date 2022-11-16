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Двукратный чемпион России по футболу Кришито завершил карьеру

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский защитник Доменико Кришито решил поставить точку в выступлениях в профессиональном футболе, сообщает пресс-служба клуба "Торонто", где в последнее время выступал 35-летний защитник.

Футболист принял участие в 554 официальных матчах за 19-летнюю карьеру. В этих встречах Кришито забил 51 гол. Сюда включены матчи в итальянской Серии А, Российской премьер-лиги, Лиге чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата мира и Лиги наций.

Наиболее продолжительная часть карьеры Кришито связана с петербургским "Зенитом", в составе которого он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

футбол
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