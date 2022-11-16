МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в своей организации, сообщается в релизе МПК.

Решение было принято в среду на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине. За это решение проголосовало 64 делегата МПК, против - 39, еще 16 - воздержалось.

Ранее МПК не допустил к участию в Паралимпиаде 2022 года в Пекине россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2016 году на фоне допингового скандала. В 2019 году членство ПКР было условно восстановлено.