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МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России

МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в своей организации, сообщается в релизе МПК.

Решение было принято в среду на внеочередной Генеральной ассамблее МПК в Берлине. За это решение проголосовало 64 делегата МПК, против - 39, еще 16 - воздержалось.

Ранее МПК не допустил к участию в Паралимпиаде 2022 года в Пекине россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в 2016 году на фоне допингового скандала. В 2019 году членство ПКР было условно восстановлено.

Международный паралимпийский комитет Паралимпийский комитет России
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