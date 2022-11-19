Матыцин назвал слова главы ВАДА о Российском антидопинговом агентстве политизированными

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские спортивные власти готовы отстаивать интересы Российского антидопингового агентства в суде после заявления президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки о том, что РУСАДА не готово к восстановлению членства в ВАДА, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Они (ВАДА) делают свои заявления политизированными и направленными на дискриминацию российского спорта. Мы считаем, что надо продолжать сотрудничество и максимально защищать интересы наших спортсменов, а также РУСАДА", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Как отметил министр, "ВАДА неоднократно признавало, что в России создана одна из самых эффективных систем противодействия допингу, ЮНЕСКО признало Россию соответствующей всем стандартам, мы можем делиться опытом и все претензии должны иметь законный характер".

"Если мы будем не согласны, то будем отстаивать наши интересы в суде", - добавил он.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька, переизбранный на новый срок, заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до тех пор, пока не будут выполнены все соответствующие условия.

РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу в 2019 году. В декабре 2020 года ВАДА сократило отстранение РУСАДА и санкции, наложенные на российских спортсменов, с четырех до двух лет.