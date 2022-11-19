Поиск
Реклама20idei.ru

Матыцин назвал слова главы ВАДА о Российском антидопинговом агентстве политизированными

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские спортивные власти готовы отстаивать интересы Российского антидопингового агентства в суде после заявления президента Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки о том, что РУСАДА не готово к восстановлению членства в ВАДА, заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Они (ВАДА) делают свои заявления политизированными и направленными на дискриминацию российского спорта. Мы считаем, что надо продолжать сотрудничество и максимально защищать интересы наших спортсменов, а также РУСАДА", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Как отметил министр, "ВАДА неоднократно признавало, что в России создана одна из самых эффективных систем противодействия допингу, ЮНЕСКО признало Россию соответствующей всем стандартам, мы можем делиться опытом и все претензии должны иметь законный характер".

"Если мы будем не согласны, то будем отстаивать наши интересы в суде", - добавил он.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька, переизбранный на новый срок, заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до тех пор, пока не будут выполнены все соответствующие условия.

РУСАДА было признано несоответствующим международному антидопинговому кодексу в 2019 году. В декабре 2020 года ВАДА сократило отстранение РУСАДА и санкции, наложенные на российских спортсменов, с четырех до двух лет.

ВАДА РУСАДА Олег Матыцин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минспорта анонсировал изменение лимита на легионеров в КХЛ

Глава Минспорта анонсировал изменение лимита на легионеров в КХЛ

Джокович стал первым финалистом Итогового турнира ATP

Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Федор Емельяненко проведет прощальный бой в феврале с американцем Бейдером

Федор Емельяненко проведет прощальный бой в феврале с американцем Бейдером

Медведев потерпел третье поражение на Итоговом турнире, уступив Джоковичу

МЮ нацелился уволить Роналду, лишив его 18,2 млн евро

ФИФА подтвердила отмену продажи пива на аренах ЧМ-2022 в Катаре

Власти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМ

Власти Катара решили запретить продавать пиво на стадионах за 2 дня до старта ЧМ

Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная России по футболу сыграла вничью с Таджикистаном
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });