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Глава Минспорта анонсировал изменение лимита на легионеров в КХЛ

Глава Минспорта анонсировал изменение лимита на легионеров в КХЛ
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге будет изменен в 2023 году, когда будет официально опубликован соответствующий документ, заявил министр спорта Олег Матыцин на пресс-конференции в субботу.

"Мы - государственный регулятор и мы определяем количество легионеров, видим резоны со стороны КХЛ по снижению количества легионеров. Решение уже формализировано, оно будет уже в следующем году, так как есть определенные процедуры. Но у нас есть совместное понимание", - сказал Матыцин.

В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявить на матч не более пяти иностранных игроков.

хоккей КХЛ Олег Матыцин Минспорт
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