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В период санкций сборная России по футболу будет играть спарринги с азиатскими командами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Для успешного развития футбола в период отстранения сборной РФ по футболу и российских клубов от соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) необходимо развивать внутреннюю конкуренцию, заявил министр спорта Олег Матыцин на пресс-конференции.

"Основное направление - работа внутри нашего футбола. Какое направление выбрать для международного представительства? Не надо сжигать мосты и искать возможности для встречи с азиатскими командами", - сказал Матыцин.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил о возможности организации товарищеского матча между сборными России и Китая.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отстранить от участия в своих турнирах российские команды из-за ситуации на Украине.

футбол сборная России Олег Матыцин
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