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Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу

Сборная Эквадора победила Катар в матче открытия ЧМ по футболу
Фото: Francois Nel/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Катара со счетом 0:2 потерпели поражение от Эквадора в матче открытия домашнего чемпионата мира-2022.

Оба гола на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль Хаур провел Эннер Валенсия – на 16-й (с пенальти) и 31-й минутах. Он же стал автором отмененного из-за офсайда на 5-й минуте гола.

Команды представляют группу А, другие участники которой – сборные Сенегала и Нидерландов – встретятся в понедельник (начало – 19:00 мск). Также 21 ноября в борьбу вступают команды группы В: в 16:00 стартует матч Англия – Иран, в 22:00 начнется встреча США – Уэльс.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В турнире принимают участие 32 сборные.

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