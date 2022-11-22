Футболисты "Зенита" победили "Црвену Звезду" в товарищеском матче
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над сербской "Црвеной Звездой" в контрольной встрече.
Результат матча в Санкт-Петербурге - 3:1 в пользу российского клуба.
На 23-й минуте "Црвена Звезда" вышла вперед, автором гола стал Ибраим Мустафа.
"Зенит" свои голы провел во втором тайме. Отличились Алексей Сутормин (61 минута, с пенальти), Александр Ерохин (67), Густаво Мантуан (74).
Оба клуба являются действующими чемпионами и лидерами национальных соревнований нынешнего сезона.