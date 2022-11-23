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"Крылья Советов" победили "Спартак" в Кубке России по футболу

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты самарских "Крыльев Советов" победили московский "Спартак" в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Игра в Самаре закончилась с результатом 2:1. "Спартак" открыл счет на 56-й минуте благодаря голу Никиты Чернова. На 74-й минуте игрок "Крыльев Советов" Александр Коваленко сравнял счет. Полузащитник самарцев Сергей Пиняев принес победу своему клубу точным ударом на 75-й минуте.

После пяти туров "Спартак" продолжает лидировать в группе B, у команды 12 очков. Второе и третье места делят "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Крылья Советов", у них по 9 очков в активе. Замыкает таблицу воронежский "Факел" (0 очков).

27 ноября в шестом туре пройдут матчи "Зенит" - "Спартак" и "Факел" - "Крылья Советов".

футбол Кубок России по футболу
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