Овечкин забросил победную шайбу "Вашингтона" в матче с "Филадельфией"
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал победу над "Филадельфией" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу столичного клуба.
Судьба матча решилась в овертайме, где победный гол для "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин.
37-летний россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 790. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов. Лидирует Уэйн Грецки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).