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Овечкин забросил победную шайбу "Вашингтона" в матче с "Филадельфией"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" одержал победу над "Филадельфией" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу столичного клуба.

Судьба матча решилась в овертайме, где победный гол для "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин.

37-летний россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 790. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов. Лидирует Уэйн Грецки (894), на втором месте находится Горди Хоу (801).

хоккей НХЛ Александр Овечкин
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