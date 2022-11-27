"Краснодар" и "Локомотив" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" обыграли соперников из клуба "Пари Нижний Новгород" в заключительном туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 3:1. За "Локомотив" забили Наир Тикнизян (30-я минута), Франсуа Камано (33) и Вильсон Изидор (82). Все три мяча забиты с передач Константина Марадишвили. В составе "Пари НН" отличился Тимур Сулейманов (90+5, пенальти).

В другом матче игрового дня "Краснодар" на своем поле нанес поражение подмосковным "Химкам" со счетом 4:1. В составе "Краснодара" дважды отличился Джон Кордоба (32 и 56), еще по одному голу забили Эдуард Сперцян (13) и Александр Кокшаров (90). "Химки" ответили голом Бутты Магомедова (30).

"Краснодар" выиграл группу A, набрав 13 очков. Клуб вышел в 1/4 финала "Пути РПЛ". Со второго места в группе в этот же раунд вышел "Локомотив" (11 очков). "Пари НН" занял третье место, набрав 10 очков, и продолжит выступление в "Пути регионов". "Химки" набрали два очка и, заняв четвертое место, покидают турнир.