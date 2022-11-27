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Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Германия и Испания сыграли вничью на чемпионате мира по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Германии и Испании не определили победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Игра в Эль-Хауре завершилась со счетом 1:1. В составе испанской команды отличился Альваро Мората (62-я минута). За сборную Германии забил Никлас Фюллькруг (83).

На 40-й минуте арбитр не засчитал гол немца Антонио Рюдигера, зафиксировав положение "вне игры" после просмотра видеоповтора.

Команды представляют группу E, лидером которой является Испания (4 очка). Германия замыкает таблицу на четвертом месте, имея в активе 1 очко. Второе и третье места делят команды Японии и Коста-Рики, у которых по 3 очка.

Германия завершит групповой этап встречей с Коста-Рикой, Испания в последнем туре сыграет с Японией, оба матча состоятся 1 декабря.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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