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"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta

"АвтоВАЗ" предоставит ФК "Зенит" автомобили LADA Vesta
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бренд LADA становится официальным автомобильным партнёром футбольного клуба "Зенит", сообщает пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Сотрудничество АО "АвтоВАЗ" и ФК "Зенит" рассчитано до конца 2023 года.

В рамках соглашения бренд предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения LADA Vesta.

Также LADA получает широкие возможности для проведения ряда совместных маркетинговых активностей.

Болельщики и зрители на домашних матчах смогут познакомиться с модельным рядом LADA на специальных экспозициях в рамках "Фан-Променада".

Кроме того, гости первых домашних матчей 2023 года, оформившие карту болельщика, получат возможность выиграть автомобиль.

футбол Зенит АвтоВАЗ
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