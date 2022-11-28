Дмитрий Ульянов стал спортивным директором ФК "Локомотив"
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Экс-полузащитник "Торпедо" и ЦСКА Дмитрий Ульянов занял пост спортивного директора "Локомотива", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
"Спортивным директором "Локомотива" назначен Дмитрий Ульянов", - говорится в сообщении.
Будучи игроком, Ульянов также защищал цвета испанского "Расинга", израильских "Хапоэля", "Бейтара" и "Маккаби Ахи".
Помимо этого, 52-летний Ульянов работал в системе академии ФК "Локомотив", руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре ФК "Химки" спортивным и генеральным директором.