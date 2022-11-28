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Олег Матыцин сыграл в керлинг с журналистами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка Европы по керлингу в составе сборной России Анна Сидорова провела мастер-класс и приняла участие в турнире для журналистов и блогеров.

Капитаном одной из команд был министр спорта Олег Матыцин. Другую команду в качестве капитана представил корреспондент "Интерфакса" Дмитрий Кириловский.

"Более 500 лет керлинг шагает по планете, в России он также обретает популярность, у нас уже есть успехи на чемпионатах Европы, Универсиадах. Министерство спорта продолжит поддерживать такие инициативы Федерации керлинга России, будем стараться вовлекать знаковых людей в подобные акции популяризации спорта", - сказал Матыцин.

"Это интересная игра как для профессионалов, так и для любителей", - отметил он.

Соревнование состоялось в понедельник в московском спортивном комплексе "Новая лига".

керлинг Олег Матыцин
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