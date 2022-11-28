Сборная Ганы победила Южную Корею на чемпионате мира по футболу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU -

Сборная Ганы со счетом 3:2 переиграла футболистов национальной команды Южной Кореи во втором туре проходящего в Катаре чемпионата мира.

Голы в составе ганской команды провели Мохаммед Салису (24 минута) и Мохаммед Кудус (34, 68). В составе сборной Южной Кореи отличился Чхон Кю Сун (58, 61).

Сборная Ганы набрала 3 очка, столько же баллов у лидирующей в группе Н и имеющей игру в запасе Португалии. По 1 очку – у Уругвая и Южной Кореи. В понедельник Уругвай сыграет с Португалией, начало – 22:00 мск.