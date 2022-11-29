Француженка Фраппар станет первой женщиной-арбитром на мужском ЧМ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Французская рефери Стефани Фраппар назначена в качестве главного судьи на матч третьего тура чемпионата мира в Катаре Коста-Рика – Германия, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Она стала первой в истории женщиной, которая будет работать на мужском чемпионате мира по футболу. Ассистентами Фраппар также назначены женщины – мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бэк.

Фраппар в 2019 году обслуживала матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси", став первой женщиной, работавшей арбитром на матче крупного мужского турнира.

Матч Коста-Рика – Германия пройдет 1 декабря и стартует в 22:00 мск.

Команды представляют группу Е, турнирное положение в которой перед третьим туром выглядит так: 1.Испания – 4 очка, 2.Япония – 3, 3.Коста-Рика – 3, 4.Германия – 1.