Экс-футболист "Спартака" Петкович арестован со 115 кг кокаина

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной Сербии и Черногории по футболу Душан Петкович арестован в Нидерландах со 115 кг кокаина, сообщает сербское издание Mondo.

Вместе с Петковичем, на клубном уровне защищавшим цвета, в частности, московского "Спартака", арестовано еще семь человек.

Подозреваемые входят в состав организованной преступной группировки, которая организовала перевозку крупной партии наркотически средств с территории Южной Америки в порт Роттердам, а затем – в бельгийский города Арлон. Для этого они выкупили бетонные плиты у профильной компании в Люксембурге и заменили их другими, изготовленными в Арлеме. Туда подозреваемые спрятали пакеты с кокаином.

Операцию по задержанию членов группировки организовали соответствующие государственные органы Сербии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга

48-летний Петкович играл в "Спартаке" в 2004 году. В России также защищал цвета раменского "Сатурна" (2006-2007), после чего завершил карьеру.