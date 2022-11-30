Гандболистки Скоробогатченко и Илларионова продлили контракты с ЦСКА
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правая полусредняя Антонина Скоробогатченко и линейная Анастасия Илларионова подписали новые соглашения с московским ЦСКА.
Контракты будут действовать еще год, сообщается на сайте клуба.
Спортсменки выступают за ЦСКА с лета 2020 года, в составе стали чемпионками и обладательницами Суперкубка России, Илларионова также выиграла Кубок России.
В составе сборной России Илларионова завоевала бронзу ЧМ-2019, Скорбогатченко – серебро ОИ-2020 и ЧЕ-2018.