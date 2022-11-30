Поиск
Реклама20idei.ru

Гандболистки Скоробогатченко и Илларионова продлили контракты с ЦСКА

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правая полусредняя Антонина Скоробогатченко и линейная Анастасия Илларионова подписали новые соглашения с московским ЦСКА.

Контракты будут действовать еще год, сообщается на сайте клуба.

Спортсменки выступают за ЦСКА с лета 2020 года, в составе стали чемпионками и обладательницами Суперкубка России, Илларионова также выиграла Кубок России.

В составе сборной России Илларионова завоевала бронзу ЧМ-2019, Скорбогатченко – серебро ОИ-2020 и ЧЕ-2018.

гандбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на выезде
ЧМ-2022

Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф

Сборная США победила Иран и вместе с Англией вышла в плей-офф
ЧМ-2022

Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ

Иран - США, Уэльс - Англия. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Сенегала вышли в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

Нидерланды цепляются за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Португалия требует ФИФА вернуть Роналду авторство гола в ворота Уругвая

Португалия требует ФИФА вернуть Роналду авторство гола в ворота Уругвая

Руководство "Ювентуса" объявило об уходе в отставку

ЧМ-2022

Португалия победила Уругвай и досрочно пробилась в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Бразилия победила Швейцарию и завоевала путевку в плей-офф ЧМ

ЧМ-2022

Сборная Ганы победила Южную Корею на чемпионате мира по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });