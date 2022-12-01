Паралимпийский комитет России попросит МПК продлить срок подачи апелляции на отстранение

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России ждет от Международного паралимпийского комитета полный пакет документов о решении МПК приостановить членство ПКР, сообщил "Интерфаксу" президент российской организации Павел Рожков.

"Мы получили неполный комплект документов от МПК, в ближайшее время мы запросим продление срока подачи апелляции, и чтобы нам предоставили весь необходимый пакет документов", - сказал Рожков.

16 ноября на внеочередной генеральной ассамблее МПК было принято решение о приостановке членства ПКР. Паралимпийский комитет России заявил, что оспорит решение в судах.