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Белорусские паралимпийцы направили иски в Европейский суд по правам человека

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские паралимпийцы официально обратились в Европейский суд по правам человека о нарушении их законных прав, сообщил генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) Николай Шудейко.

"Поскольку в связи с отстранением от турниров, в частности, от Паралимпиады были задеты личные права, все спортсмены зимней паралимпийской сборной Беларуси подали личные иски в Европейский суд по правам человека. Эти иски официально зарегистрированы и приняты в производство", - сказал генсек ПКБ, которого цитирует в четверг госагентство БелТА.

"Нас пытались упрекать, что мы молчим, не выражаем свою позицию. Однако это не так, ведь сразу после событий в Пекине белорусский Паралимпийский комитет и сами спортсмены неоднократно обращались к руководству IPC, в другие международные структуры, но ни на одно обращение ответов не было", - подчеркнул Шудейко.

Как сообщалось, Паралимпийский комитет Белоруссии также направил апелляцию в трибунал Международного паралимпийского комитета в связи с приостановкой своего членства в организации.

Ранее Международный паралимпийский комитет решил приостановить членство Белоруссии в организации. Как сообщила пресс-служба по итогам внеочередного заседания в Берлине, такое решение было принято из-за "неспособности Национального паралимпийского комитета Белоруссии выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом Международного паралимпийского комитета".

На этой же Генассамблее было принято решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России.

Решение сможет отменить только генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета, которая может собраться в конце 2023 года.

Ранее Международный паралимпийский комитет не допустил к участию в Паралимпиаде 2022 года в Пекине россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

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