Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболист самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев стал лауреатом премии "Первая пятерка", традиционно вручаемой Детской футбольной лигой имени В. Горлова лучшему молодому игроку Мир РПЛ по итогам года.

На сайте ДФЛ сообщается, что по итогам голосования 18-летний нападающий набрал 317 баллов.

Второе место по итогам голосования занял форвард "Динамо" Константин Тюкавин (258 баллов). Третий – полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов (172 балла). На четвертой строчке расположился полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко (129 баллов). Замкнул пятерку защитник "Ростова" Александр Сильянов (124 балла).

Также на премию были номинированы: Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все – "Краснодар"), Даниил Денисов, Даниил Хлусевич (оба – "Спартак"), Артём Карпукас, Даниил Худяков (оба – "Локомотив"), Кирилл Кравцов ("Сочи"), Александр Кутицкий ("Динамо"), Виктор Мелёхин, Кирилл Щетинин (оба – "Ростов").

Обладателем премии среди девушек – лучшая футболистка сезона-2022 Суперлиги - стала полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова. Она набрала 136 баллов. Вторая по итогам голосования – нападающая "Чертаново" Яна Свистунова (100 баллов). Третье место заняла хавбек "Зенита" Наталья Трофимова (76 баллов). Четвертой стала полузащитник "Краснодара" Медея Жаркова (70 баллов). Замкнула пятерку нападающая "Чертаново" Кира Петухова (48 баллов).

Приз "Первая пятерка", учреждённый в 2002 году Детской футбольной лигой, считается одним из самых престижных в российском футболе. Им владели многие игроки, ставшие впоследствии ключевыми игроками сборной России: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Игорь Акинфеев, Динияр Билялетдинов. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий "Динамо" Арсен Захарян.

Лучшая молодая футболистка в 2022 году определялась впервые.