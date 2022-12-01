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Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборных Хорватии и Бельгии завершили вничью матч третьего тура чемпионата мира-2022 в Катаре.

Результат встречи в Аль-Райяне – 0:0.

В другом матче группы F в Дохе сборная Марокко со счетом 2:1 нанесла поражение Канаде. На 4-й минуте Хаким Зиеш вывел марокканцев вперед, на 23-й Юссеф Эн-Несири укрепил преимущество в счете. На 40-й минуте состоялся автогол марокканца Наифа Агера.

В результате группа делегировала в 1/8 финала команды Марокко (набрала 7 очков) и Хорватии (5). Бронзовый призер ЧМ-2018 Бельгия сенсационно выбыла из турнира, заняв третье место в группе (4). Четвертую строчку заняла Канада (0).

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