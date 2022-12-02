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"Спартак", "Ростов", "Краснодар" и "Сочи" выступят в кубке РПЛ в ОАЭ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига организует товарищеский турнир с участием клубов РПЛ в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет с 1 по 11 февраля в Абу-Даби. Участниками станут московский "Спартак", "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Краснодар" и "Сочи".

Президент РПЛ Александр Алаев выразил надежду, что соревнование "станет регулярным турниром межсезонья".

"Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок", - сказал президент РПЛ Александр Алаев.

Предполагалось, что в турнире примет участие петербургский "Зенит", но он отказался из-за вопросов, связанных с локацией: команда в это время будет базироваться в Дубае.

футбол РПЛ
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