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Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, Уругвай выбыл

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Южной Кореи со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Португалии в третьем туре чемпионата мира в Катаре.

На 5-й минуте встречи в Аль-Раяне Рикарду Орта вывел сборную Португалии вперед. На 27-й минуте Ким Юнь Квон сравнял счет, на 90+1 – Хван Хи Чан провел победный для корейцев гол.

В другом матче группы Н сборная Уругвая со счетом 2:0 победила Гану. На 26-й и 32-й минутах мячи забил Хиорхьян де Арраскаета.

На 21-й минуте футболист сборной Ганы Андрей Айю не смог реализовать пенальти.

В результате первое место в группе заняла Португалия, ранее уже досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф. У португальцев 6 очков. На второй строчке расположилась сборная Южной Кореи, набравшая одинаковое количество баллов с Уругваем – по 4. Однако у Южной Кореи преимущество по дополнительным показателям – большее число голов при равной разности забитых и пропущенных мячей. Корейские футболисты завоевали путевку в 1/8 финала, Уругвай вместе с Ганой (3 очка) покидают турнир.

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