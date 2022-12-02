Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Олег Знарок покидает должность главного тренера "Ак Барса", сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

"Клуб принял отставку специалиста и благодарит его за работу с командой. Исполняющим обязанности главного тренера "Ак Барса" назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе", - говорится в сообщении.

"Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

Знарок, в свою очередь, поблагодарил "Ак Барс" "за возможность поработать в таком большом клубе" и пожелал удачи "каждому хоккеисту в составе".

59-летний Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. В настоящий момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав в 36 матчах 38 очков.

Предыдущим клубом Знарка был московский "Спартак". Ранее он работал с петербургским СКА, московским "Динамо" и с подмосковным ХК МВД.

Знарок работал со сборной России с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также чемпионате мира 2014 года.