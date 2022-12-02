Поиск
Реклама20idei.ru

Знарок покинул пост главного тренера "Ак Барса"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Олег Знарок покидает должность главного тренера "Ак Барса", сообщает пресс-служба казанского хоккейного клуба.

"Клуб принял отставку специалиста и благодарит его за работу с командой. Исполняющим обязанности главного тренера "Ак Барса" назначен Юрий Бабенко. Тренеры Александр Бойков и Александр Агопеев продолжают свою работу в прежнем статусе", - говорится в сообщении.

"Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды", - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин.

Знарок, в свою очередь, поблагодарил "Ак Барс" "за возможность поработать в таком большом клубе" и пожелал удачи "каждому хоккеисту в составе".

59-летний Знарок возглавил "Ак Барс" в июле нынешнего года. В настоящий момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав в 36 матчах 38 очков.

Предыдущим клубом Знарка был московский "Спартак". Ранее он работал с петербургским СКА, московским "Динамо" и с подмосковным ХК МВД.

Знарок работал со сборной России с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также чемпионате мира 2014 года.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2022

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ

Сербия цепляется за путевку в плей-офф. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, Уругвай выбыл

Гран-при Китая "Формулы-1" в 2023 году отменен из-за коронавируса

Пеле объяснил госпитализацию ежемесячным визитом

ЧМ-2022

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ

Япония победила Испанию, обе сборные вышли в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2022

Сборная Германии второй ЧМ подряд не смогла пробиться в плей-офф

ЧМ-2022

Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ

Коста-Рика - Германия, Япония - Испания. Онлайн третьего тура ЧМ
ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии уволился после провала на ЧМ

ЧМ-2022

Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

Бельгия сенсационно выбыла из ЧМ-2022, Хорватия и Марокко вышли в плей-офф

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку

Шесть игроков "Зенита" и "Спартака" дисквалифицированы на шесть матчей за драку
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });