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Карякин решил баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гроссмейстер Сергей Карякин принял решение побороться за пост президента Федерации шахмат России.

"После длительных раздумий я решил баллотироваться на пост Президента ФШР", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

"Да, у меня может не получиться. Конкуренты сильны (...) Но я чувствую своим долгом и делом чести попробовать изменить сложившуюся ситуацию! Мне бы очень хотелось, чтобы наш вид спорта развивался, несмотря на текущие застой и стагнацию", - добавил Карякин.

Он сообщил, что его кандидатуру выдвинула Федерация шахмат Чеченской Республики.

"Выражаю признательность Федерации шахмат Чеченской республики за выдвижение моей кандидатуры! (по новым правилам ФШР кандидат в президенты должен идти на выборы от аккредитованной региональной федерации)"- написал Карякин.

Выборы президента Федерации шахмат России состоятся 17 декабря.

шахматы Сергей Карякин
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