Луис де ла Фуэнте назначен новым главным тренером сборной Испании
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны, сообщает сайт организации.
До этого 61-летний специалист возглавлял молодежную национальную команду. Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Предыдущий главный тренер сборной Испании Луис Энрике ушел с этого поста 8 декабря после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.