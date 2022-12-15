Лукашенко поставил перед белорусами задачу завоевать 20-30 медалей на ОИ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске в четверг заявил о необходимости повысить уровень подготовки и отдачи белорусских спортсменов, чтобы они завоевали на Олимпиаде 20-30 медалей.

"Здесь люди, от которых зависит развитие в стране нашего спорта. Хотя я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? В ходе этого совещания я хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей", - заявил Лукашенко в четверг во время встречи с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, заместителем главы администрации президента Игорем Луцким, вице-премьером Игорем Петришенко и президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Мы когда-то это (результативность в олимпийском спорте - ИФ) имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений, можно сказать", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко раскритиковал спортивную сферу за отсутствие результатов, заявил, что в условиях санкций отдача от спортсменов должна быть еще больше. "Так если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет", - сказал Лукашенко.

Отметив, что наблюдает за чемпионатом мира по футболу, Лукашенко заявил, что "состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении".

Также президент заявил, что не считает катастрофой выступление белорусских спортсменов на международных соревнованиях без государственной символики.

"То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), - это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена - не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут - из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен", - отметил президент Белоруссии.

В настоящее время белорусские спортсмены без использования национальной символики участвуют на международном уровне в соревнованиях по шести видам спорта - теннис, футбол, шашки, шахматы, самбо и бокс.