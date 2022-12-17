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Белоруссия стала победителем Кубка Первого канала по хоккею

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сборная Белоруссии по хоккею победила команду из Казахстана на Кубке Первого канала в Москве и выиграла турнир, сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК).

"В решающем матче наша команда обыграла Казахстан - 7:1", - говорится в сообщении.

В белорусской сборной голы забили Валентин Демченко (дважды), Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Егор Клавдиев (дважды), Егор Чезганов, единственную шайбу от сборной Казахстана забил Михаил Рохманов.

Таким образом, команда Белоруссии впервые стала победителем Кубка Первого канала. Казахстан взял серебро, Россия - бронзу.

хоккей Кубок Первый канала
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