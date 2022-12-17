Сборная России по хоккею обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России одержали победу над соперниками из Казахстана на Кубке Первого канала.

Игра в Москве завершилась с результатом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). Победу россиянам принесли голы Константина Окулова (11-я минута), Максима Джиошвили (15), Александра Кадейкина (28), Дмитрия Воронкова (33 и 52) и Кирилла Семенова (37). За Казахстан отличились Кирилл Савицкий (3) и Роман Старченко (43).

Казахстан, проигравший в четверг Белоруссии (1:4), завершил выступление на Кубке, не набрав ни одного очка.

Победитель турнира определится 18 декабря в матче Россия - Белоруссия, обе команды имеют по 3 очка в активе.

Кубок Первого канала в 2022 году проходит в обновленном формате - параллельно с основным розыгрышем проходил турнир в формате "3 на 3". Победителем Кубка в формате "3 на 3" стала Белоруссия, второе место занял Казахстан, Россия стала бронзовым призером.