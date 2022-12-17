Российский хоккеист клуба лиги Онтарио умер в возрасте 18 лет

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий канадского хоккейного клуба "Лондон Найтс" россиянин Абакар Казбеков скончался на 19-м году жизни, сообщается на сайте выступающего в юниорской лиге Онтарио ХК.

"Хоккейная лига Онтарио и клуб "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Абакар являлся ценным членом команды с 2021 года. Мы думаем о его семье, друзьях и товарищах по команде", - говорится в заявлении.

Причины смерти не указываются.

В связи с трагедией субботний матч "Лондон Найтс" против "Флинт Файрбердс" перенесен.

Казбеков родился в Москве, воспитывался в школе подольского "Витязя".