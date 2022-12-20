Поиск

Всемирная федерация керлинга продлила отстранение россиян

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Всемирная федерация керлинга продлила санкции в отношении россиян и белорусов до конца сезона-2022/223, сообщает пресс-служба World Curling.

"По итогам заседания правления Всемирной федерации керлинга было принято решение и впредь не допускать Белоруссию и Россию к участию в мероприятиях Мирового керлинга до конца сезона-2022/2023", - говорится в сообщении.

Обе ассоциации-члены ранее были исключены из участия в соревнованиях World Curling до конца 2022 года.

В сообщении говорится, что "правление продолжает отслеживать ситуацию и оставляет за собой право пересмотреть свое решение, если потребуется".

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.

керлинг Россия Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская легкоатлетка Антюх лишена золота ОИ-2012 из-за допинга

Президент ФИФА предложил проводить чемпионаты мира раз в три года

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

НХЛ признала Овечкина лучшим игроком недели

ЧМ-2022

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу

Во Франции задержали более 200 человек в ходе беспорядков после финала ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Месси – чемпион мира. Обобщение

Месси – чемпион мира. Обобщение
ЧМ-2022

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу

Политики и спортсмены со всего мира поздравляют Аргентину с победой на ЧМ по футболу
ЧМ-2022

Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ

Сборная Аргентины по пенальти победила Францию и выиграла золото ЧМ
ЧМ-2022

Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн

Финал ЧМ Аргентина - Франция. Онлайн

Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублев проиграл Циципасу в финале выставочного турнира в Абу-Даби
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });