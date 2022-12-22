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Сборную России не допустили до участия в ЧМ-2023 по хоккею с мячом

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Международная федерация по хоккею с мячом (FIB) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года, сообщает пресс-служба FIB.

"Россия и Белоруссия не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сохраняющейся (геополитической) ситуации", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет в конце марта - начале апреля.

Предыдущий раз чемпионат мира по хоккею с мячом прошел в Швеции в 2019 году. Тогда победителем стала сборная России. В последующие годы он не проводился из-за пандемии коронавируса.

хоккей с мячом
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